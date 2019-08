Mossos investiguen la mort d'un home trobat al costat de l'N-II, a Capmany

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de la mort d'un home el cadàver del qual ha estat localitzat en els marges de la carretera Nacional II, en el terme municipal de Capmany.

Segons fonts de la investigació, cap a les 10:40 hores un conductor i el seu acompanyant que circulaven en direcció nord per la carretera N-II han vist en un marge de la carretera, entre unes herbes a un metro de la via, el que semblava un home estirat.

En baixar del vehicle han confirmat que no es movia ni hi havia cap vehicle per la zona i han alertat a Emergències de la troballa.

Immediatament s'han desplaçat fins al lloc diversos patrulles de la policia catalana, tant de Seguretat Ciutadana com de Trànsit i Investigació per confirmar que efectivament es tractava d'un cadàver.

Una vegada confirmat que era mort, tot apunta que des de feia unes hores, s'ha obert una investigació per intentar identificar a la víctima, que anava indocumentada i determinar si la causa de la mort ha estat natural, accidental o criminal.

Els agents d'Investigació s'han desplaçat fins al lloc per intentar trobar indicis o proves que permetin reconstruir les circumstàncies de la mort de la víctima, segons sembla un home de mitjana edat, d'origen caucàsic i possiblement indigent.

A l'espera dels avenços de la investigació i dels resultats de l'autòpsia, una de les hipòtesis que presa més força és que pugui tractar-se d'un atropellament.

Cap a les 14.00 hores s'estava pendent que acudís la comitiva judicial per procedir a l'aixecament del cadàver.

El cos serà traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IMLC) de Girona per fer-li l'autòpsia i saber la causa exacta de la mort i si és possible identificar-lo.

S'ha fet càrrec del cas el Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Figueres.