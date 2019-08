Roses comissa vuit vehicles més que feien de magatzem del top manta del passeig

Nou cop policial contra el top manta a Roses. Dimarts passat al matí, la Policia Local en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra ha aconseguit intervenir vuit vehicles que feien de magatzem dels manters. És el segon gran operatiu en el qual s'incauten vehicles després que la setmana passada se n'interceptessin quatre més.

Aquest operatiu és fruit d'una investigació policial que ha comportat seguiments als manters per part dels agents de la Policia Local i que ha comptat amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.

Els vehicles, majoritàriament furgonetes, estaven plens de material per ser venut en el top manta que, de no ser per la intervenció policial, segurament haurien acabats exposats al passeig marítim de Santa Margarida, on es concentren desenes de manters.

Durant el matí, els vehicles localitzats a Roses van ser conduïts fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del municipi. Allà es va començar a fer el recompte del material. Un cop citats els propietaris dels vehicles, acompanyats dels seus advocats, se'ls va prendre declaració. L'operatiu té com a objectiu la retirada de material abans que arribi al «mercat il·legal» i contra el qual està lluitant la policia any rere any. En una altra operació policial que es va portar a terme la setmana passada contra vehicles que s'utilitzen de magatzem es va retirar material valorat en 30.000 euros.



Operatius fora del passeig

L'Ajuntament de Roses ha optat aquesta temporada turística per portar a terme els comissos de material del top manta fora de la zona de venda per evitar la presència d'agents al passeig de Santa Margarida per evitar enfrontaments amb els venedors.

A més, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, defensa des del primer moment que aquesta estratègia és més efectiva. Segons el regidor, en poques setmanes aquest estiu s'ha aconseguit comissar la mateixa quantitat de material que al llarg de tot l'estiu passat. La Policia Local lidera les actuacions. Controla els venedors i els retira el material que es dirigeixen cap a la zona del passeig al qual hi ha accés des de diferents carrers. Els manters ocupen un tram de passeig de més d'un quilòmetre, des de l'entrada del poble, a l'alçada de la Ciutadella, fins a la urbanització de Santa Margarida. L'Ajuntament ha engegat en els darrers anys diverses mesures per reduir-ne la presència. La instal·lació de càmeres de seguretat, la creació d'un carril bici o la pressió policial han estat algunes de les iniciatives. Però acabar amb aquesta pràctica que afecta ciutats com Barcelona es considera que no es pot abordar només des de Roses. Per això van demanar de nou ajuda a les administracions superiors.