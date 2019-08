Canvis en el nou aparcament del camp del Far de Figueres per millorar-ne la seguretat

Les obres de l'aparcament dissuasiu del camp del Far arrosseguen setmanes de retard a l'espera que el govern hi faci modificacions per garantir-ne una major seguretat. L'obra, projectada per l'anterior govern (JxCat), estava prevista que finalitzés a les portes de l'estiu, per tal que la seva posada en funcionament coincidís amb l'inici de la temporada turística, tal com havia anunciat l'exalcalde Jordi Masquef. Els treballs, a les acaballes de l'estiu, estan inacabats a l'espera d'executar els canvis que impulsarà el nou govern.

El projecte de l'aparcament es modificarà respecte a l'inicial per guanyar seguretat en l'espai enderrocant una de les grades de l'antic camp de futbol al carrer Progrés. Amb l'enderroc s'espera guanyar visibilitat, seguretat i que el barri guanyi un espai obert. Els canvis, però, no afectaran l'aforament de vehicles del pàrquing dissuasiu, que serà el més gran de Figueres, amb 330 places. L'Ajuntament defensa que la intervenció millorarà el resultat final de l'obra i de moment no hi ha data per la seva posada en funcionament. Des del govern diuen que es va detecar sensació d'inseguretat i que, per aquest motiu, es va optar per canviar el projecte i fer-hi millores.

Malgrat que ERC es va oposar en el seu moment a la infraestructura, l'obra ja està començada i acabarà tirant endavant. L'aparcament es va desencallar en el ple del desembre de 2018, ara fa nou mesos, amb la previsió que ja es pogués utilitzar aquet estiu per valorar-ne la seva efectivitat.

Els treballs es van adjudicar per un import de 82.359 euros a Construcciones Generales SL i el contracte tenia una durada de dos mesos. Tot i això, els treballs encara no han finalitzat.



La polèmica

La creació d'aquest nou aparcament va generar polèmica entre ERC (actualment a l'alcaldia) i l'anterior alcalde, Jordi Masquef. El solar estava inscrit a la comissió d'Espais Buits, presidida pels republicans i encarregada de trobar parcel·les per fer-hi aparcaments dissuasius i van considerar que s'incomplia el protocol pel qual s'havia creat.

A més, el preu del lloguer també va enfrontar part de l'oposició amb l'antic govern. La parcel·la és propietat de l'Asil Vilallonga, amb qui l'Ajuntament va acordar un conveni en el qual s'incloïa un lloguer de 50.000 euros anuals pels propers deu anys.