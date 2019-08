L'autòpsia apunta que home trobat mort al costat de l'N-II va morir atropellat

Els primers resultats de l'autòpsia practicada al cadàver d'un home no identificat trobat ahir al matí en els marges de l'N-II, al terme municipal de Capmany (Alt Empordà), apunten que podria haver estat atropellat, segons fonts policials.

Cap a les 10.40 hores d'ahir dijous un conductor i el seu acompanyant que circulaven en direcció nord per la carretera N-II van veure en un marge de la carretera, entre unes herbes a un metre de la via, el que semblava un home estirat. En baixar del vehicle van confirmar que no es movia ni hi havia cap vehicle per la zona i van alertar Emergències de la troballa.

Immediatament es van desplaçar fins al lloc diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tant de Seguretat Ciutadana com de Trànsit i Investigació per confirmar que efectivament es tractava d'un cadàver. Els Mossos van obrir una investigació per aclarir quan va morir la víctima —un home de mitjana edat, d'origen caucàsic i que podria ser indigent—, les causes de la mort i també per a identificar-lo, ja que anava indocumentat.

Les ferides que presenta el cos, segons els primers resultats de l'autòpsia practicada pels forenses en l'Institut de Medicina Legal de Girona (IMLC), podrien ser compatibles amb què hagués estat atropellat per un vehicle i llançat entre les herbes.

L'autòpsia també ha determinat que la víctima, que segueix sense ser identificada, va morir durant la nit d'ahir, hores abans de ser localitzat el cos.

A partir d'ara els Mossos d'Esquadra de Trànsit es fan càrrec de la investigació, que no tanca la porta a altres hipòtesis.