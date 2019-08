Malestar dels transportistes per l'augment de costos i cues que suposa el desviament per la Jonquera

Malestar entre els transportistes que s'han de desviar per La Jonquera a conseqüència de la prohibició de circular camions per la frontera al seu pas per Irún. Els conductors asseguren que els costos d'autopista passant pel tram català i seguint després per l'A-9 de la Catalunya del nord són "molt més importants". A més, el fet que tots els camions hagin de creuar per aquesta zona fa preveure llargues cues, agreujades per les obres a la via francesa, els controls antiterroristes i el retorn de les vacances d'estiu de molts vehicles. L'Alejandro un conductor afectat explica que l'empresa ha hagut de modificar la seva ruta per les restriccions. "Sempre passava per Irún, que és més curt i econòmic per anar a Madrid, però no ens queda una altra opció", assenyala.