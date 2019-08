Roses comissa 50.000 euros en material al darrer operatiu contra el top manta

L'últim operatiu contra el top manta a Roses ha servit per comissar 50.000 euros en productes. Els centenars d'objectes van ser localitzats als vuit vehicles que utilitzaven de magatzem que van ser confiscats el 21 d'agost, tal com va publicar Diari de Girona.

L'actuació la van portar a terme la Policia Local de Roses i els Mossos d'Esquadra després d'un dispositiu de seguiment durant dies.

S'han obert diligències penals per part dels Mossos la venda de productes falsificats i diligències administratives per la venda irrregular.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, destaca que es va portar a terme sense incidents. En aquest sentit, des de l'Ajuntament insisteixen que l'estratègia aquest estiu se centra en realitzar el màxim de decomissos de material però fora de la zona on es produeix la venda per evitar les corredisses i "espectacle" que això generava.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Rosesinsisteix, però, que "la via policial no serà mai la solució definitiva a aquest fenomen. Els Ajuntaments necessitem eines per evitar la venda irregular, però també cal afrontar aquest fenomen com un problema social estructural a la nostra societat i que les administracions competents busquin solucions a través de la regulació d'estrangeria i la integració social de les persones que practiquen la venda irregular".