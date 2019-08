S'incendia un contenidor al carrer Hortes de Figueres

Incendi de contenidors a Figueres. El foc es va declarar pels volts de la una de la matinada de dimecres passat davant del número 26 del carrer de les Hortes. Els Bombers, un cop van rebre l'avís, es van mobilitzar amb una dotació i en arribar fins el lloc es van trobar que cremava un contenidor de reciclatge de vidre.

Les flames també van afectar parcialment un dels recipients que hi havia al cantó, el del cartó i de retruc, la matrícula d'una furgoneta que estava aparcada en aquest mateix carrer. Malgrat l'ensurt, el vehicle no va patir més danys i tampoc hi van haver ferits, segons els Bombers. L'extinció va ser ràpida i va durar uns deu minuts.