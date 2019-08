Una veïna d'Agullana mor ofegada en patir una indisposició a la platja, a Roses

Tretzena víctima mortal a les platges de la Costa Brava i la número 23 de Catalunya d'aquest estiu. La víctima és una dona de 68 anys que va perdre la vida ofegada a la platja Nova de Roses. Era veïna d'Agullana i de nacionalitat espanyola.

Aquest estiu està essent molt negre a les comarques de Girona i a banda de les tretze morts a la Costa Brava també han mort dues persones ofegades més en altres medis aquàtics: una dona en un piscina de Sant Feliu de Guíxols i un home en un dels canals d'Empuriabrava.

En el cas de dimecres a Roses, els fets van ocórrer pocs minuts després de la set del vespre quan la dona estava a dins de l'aigua banyant-se i tot d'una es va desplomar. Uns banyistes la van treure inconscient de l'aigua. Professionals del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), que hi van desplaçar l'helicòpter medicalitzat i una ambulància, van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar a la dona que estava inconscient, que malauradament van ser infructuoses.

La platja Nova de Roses disposa de servei de socorrisme però en el moment dels fets havia finalitzat el servei de vigilància. Durant el dimecres a la platja havia onejat la bandera groga per vent.

En l'emergència també van intervenir la Policia Local, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil, que es va fer càrrec del cadàver i s'encarrega d'instruir les diligències corresponents.

Aquesta és la cinquena persona que ha mort ofegada a les platges del municipi de Roses i la tretzena de la Costa Brava. Amb aquesta ja són 23 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu.

L'últim ofegament de la Costa Brava s'havia produït dilluns passat a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols. Una dona de 86 anys espanyola va ser treta inconscient de l'aigua i no va poder superar l'ofegament malgrat els intents dels serveis d'emergències per reanimar-la.



Respectar els socorristes

Protecció Civil de la Generalitat dona diversos consells per evitar patir un ensurt que fins i tot pot causar la mort a les platges. Insisteix en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Cal fer sempre cas de la bandera que el servei de socorrisme fa onejar i respectar les indicacions del servei de socorrisme per evitar situacions de risc.

També és molt important que si la persona no es troba bé o es nota cansament no entrar a l'aigua a refrescar-nos sinó que ho fem a la zona de dutxes. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme per facilitar la seva actuació ràpida.

En el bany també cal tenir present sempre, segons Protecció Civil, les condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l'aigua i ens posi en risc.