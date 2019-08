L'autòpsia apunta que l'home trobat al marge de l'N-II va morir atropellat

La zona on s'hauria trobat el cos.

L'home trobat al marge de la carretera N-II podria haver mort d'un accident de trànsit. Així ho ha determinat l'autòpsia realitzada al cadàver. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) han passat al capdavant de la investigació però de moment tot es troba obert. Tampoc es descarta que la causa de la mort pogués ésser una altra però la principal línia, amb alta probabilitat, és el sinistre viari: un atropellament.

D'altra banda, continuen les tasques per identificar l'home trobat mort aquest dijous a Capmany. Sembla ser que gent de la zona l'havia vist darrerament voltant per la població i rodalies i s'apunta que seria un indigent. Es tractaria d'un home de mitjana edat i d'origen caucàsic. L'autòpsia també ha determinat que la víctima va morir durant la nit de dijous, hores abans de ser localitzat el cos. A partir d'ara, per tant, els agents de trànsit s'han posat al capdavant de la investigació i intentaran reconstruir el que va passar i, si és el cas d'un accident, intentar trobar el culpable de la mort.

Cap a les 10.40 hores de dijous un conductor i el seu acompanyant que circulaven en direcció nord per la carretera N-II van veure en un marge de la carretera, entre unes herbes, el que semblava un home estirat. Van alertar els serveis d'emergències i immediatament s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos.