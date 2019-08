Malestar entre els transportistes que s'han de desviar fins a la Jonquera pel G7

Malestar entre els transportistes que s'han de desviar per la Jonquera com a conseqüència de la prohibició de circular camions per la frontera al seu pas per Irún. El motiu de la restricció és la celebració de la cimera del G7 a Biarritz, i la DGT desvia els xofers cap a la frontera empordanesa. Els conductors asseguren que els costos d'autopista passant pel tram català i seguint després per l'A-9 de la Catalunya del Nord són «molt més importants».

Malgrat que ahir, la primera jornada de la cimera, es va respirar tranquil·litat i hi va haver poques cues, el fet que tots els camions hagin de creuar per aquesta zona, així com la tornada de turistes de les vacances, fa preveure per a aquest cap de setmana llargues cues. La situació, a més, està agreujada per les obres a la via francesa i els controls antiterroristes.

La cimera del G7 porta de corcoll molts transportistes que tenien previst circular per la frontera al seu pas per Irún, per entrar o sortir de l'estat espanyol. El problema és que la prohibició de passar per la zona on se celebra la reunió -Biarritz- obliga els conductors de vehicles pesants a anar per la Jonquera, fet que implica més despeses i més quilòmetres.

L'augment de costos es registra, bàsicament, en l'increment de litres de combustible que gasten pels quilòmetres que han de fer de més, però també en els peatges d'autopista.

L'Alejandro, un conductor afectat, explica que l'empresa ha hagut de modificar la seva ruta per les restriccions. «Sempre passava per Irún, que és més curt i econòmic per anar a Madrid, però no ens queda una altra opció», assenyala.

En Joaquín és un altre transportista afectat i que dona per fet que hi haurà importants cues. «Aquest cap de setmana serà complicat. Fa dues setmanes vaig passar per aquí i ja hi havia aglomeracions molt importants», assenyala.

Al llarg d'ahir, amb prou feines es va arribar als tres quilòmetres de retencions, una cua habitual i fruit del peatge. Es preveu que els problemes de trànsit a la zona s'intensifiquin avui amb el pas de milers de conductors que tornen de vacances o les comencen.

En bona part, s'espera que siguin vehicles provinents del Marroc que es dirigeixen a països europeus després de les seves vacances, el que es coneix com «Operació Estret».

A més, el col·lapse de trànsit es pot veure agreujat pels controls de la Gendarmeria i la policia espanyola i les obres que es fan a l'autopista A-9 a la Catalunya del Nord.

Prealerta de «gran col·lapse»

Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el Pla PROCICAT davant la possiblitat d'un «gran col·lapse» circulatori a la Jonquera i altres punts de l'N-II. Malgrat que avui s'ha viscut una jornada tranquil·la, s'espera que demà el trànsit sigui complicat.

Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil han previst un dispositiu especial de seguiment de la situació per si cal adoptar mesures extraordinàries.

Recomanen a les persones que hagin de passar per la frontera que planifiquin el viatge amb temps, consultin el web de Trànsit i portin el dipòsit de combustible ple, a més d'aigua i menjar.