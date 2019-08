El teatre El Jardí completa la primera renovació de butaques dels darrers 25 anys

El teatre El Jardí de Figueres estrena butaques. La renovació dels seients es va iniciar el passat mes de juliol i ja ha finalitzat per estar a punt de cara a la propera temporada escènica. Es tracta de la primera renovació del pati de butaques dels últims 25 anys i va ser adjudicada per l'anterior govern.

De les obres se n'ha encarregat l'empresa Ascender, SL per un import de 194.386 euros, per sota dels 328.135 euros del pressupost de licitació. Els treballs han consistit en el desmuntatge i substitució de 630 seients amb major amplada de respatllers i recolzabraços.

El model dels anteriors seients estava desactualitzat i ja no es trobaven peces per fer-ne reparacions, per la qual cosa es va optar per la seva renovació.

Amb el canvi de butaques es redueix l'aforament de platea però s'habiliten dos nous espais per a persones amb mobilitat reduïda. Per contra, també substituirà i augmentarà el nombre de localitats situades al segon pis, que passarà a disposar de 70 a 84 cadires.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, i el vicealcalde, Pere Casellas, van visitar ahir les instal·lacions amb la renovació ja completada. Es tracta de la segona intervenció que hi fa l'Ajuntament de Figueres en els últims dos anys.