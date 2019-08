Un any per a l'inventor del submarí

Figueres podria retornar a Narcís Monturiol, conegut universalment per ser l'inventor del submarí, el títol de Fill Predilecte al qual l'inventor va renunciar l'any 1863, molest perquè no li permetien una col·lecta per recollir fons per a la construcció del seu submarí Ictineu. Ara fa 200 anys del seu naixement a Figueres, i la ciutat s'ha adherit a la celebració que prepara la Generalitat. També vol engegar l' Any Monturiol, un personatge polifacètic.

El 18 de febrer de 1863, Monturiol va enviar una carta a l'Ajuntament de Figueres. Segons recollia el desaparegut cronista oficial de la ciutat, Josep Maria Bernils, en l'article Els tres submarins de Narcís Monturiol, als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, en la missiva Monturiol manifestava el seu malestar. «Ha arribat a mi la notícia, per diferents vies, que V.S no ha permès la subscripció a domicili a favor de l' Ictineu, notícia que veig confirmada en el número 109 d' El ampurdanés», i afegia que això «coarta la llibertat dels amics de l' Ictineu, llibertat que ha fet ús a Madrid, Reus i altres punts: acte que em priva de mendicar en el meu país natal, els auxilis que necessita la navegació submarina, revela poques simpaties cap a la meva empresa, cap a qui subscriu, i l'arrepenteniment de la distinció que se'm va honrar el 14 de juny de 1861». I optava per renunciar-hi.

L'Ajuntament va manifestar més tard que no se li havia negat buscar fons voluntaris, però malgrat el que sembla un malentès o un penediment del govern de l'època, se li va acabar retirant.

Narcís Monturiol va acabar abandonant el seu invent «i les restes de la nau venudes com a ferralla», relata Bernils, després de dos intents.



Primeres proves, el 1859

Les primeres proves amb la seva primera nau submarina, la primera de la història, es van fer el 23 de setembre de 1859 a Barcelona.

Les autoritats li van demanar més proves, que es van realitzar el 7 de març de 1860 al port d'Alacant. Un any després, el van nomenar Fill Predilecte de Figueres.

Monturiol va perfeccionar l'invent i va preparar la segona nau submarina per a la qual necessitava més fons. Els entrebancs van acabar amb la nau per ferralla.

El primer submarí, doncs, s'atribueix a Isaac Peral, que va reconèixer que «si aquell geni tan ple d'abnegació com de talent hagués viscut a l'època present d'avenços en la ciència i les indústries, la felicitació de vostès que tant m'honra, l'hagués obtingut ell amb majors mèrits». Ho deia al Club de Regates de Barcelona una setmana abans de presentar el seu submarí, segons recollia el cronista de Figueres.

Però Monturiol fou molt més que l'inventor del submarí. «Polític, empresari, editor» i activista polític són algunes de les seves facetes. El periodista i regidor Josep Maria Bernils Vozmediano va ser nomenat durant l'anterior mandat coordinador de la comissió per l'Any Monturiol, nomenat pel govern de Jordi Masquef (Junts).

Llavors es van començar els preparatius per celebrar els 200 anys del naixement del personatge, que continuarà l'actual govern i que presideix ara el regidor de Cultura, Alfons Martínez. El govern espera organitzar un programa d'actes per celebrar l'Any Monturiol.

Una de les propostes que s'espera presentar a la comissió del nomenclàtor serà de retornar-li la distinció de Fill Predilecte. La comissió del nomenclàtor de l'actual mandat s'espera constituir en breu.

Bernils ha explicat que s'ha de veure si jurídicament és possible retornar el títol. Si no, planteja que potser se'n podria donar un de nou. Figueres té previst celebrar un acte principal el 28 de setembre coincidint amb la data dels 200 anys del seu naixement al qual s'espera la presència del president de la Generalitat, Quim Torra.