El corriol camanegre, una au en perill, es recupera a l'Empordà

El corriol camanegre ( Charadrius alexandrinus), una au amenaçada a Europa a causa de la degradació de les platges i les llacunes litorals, es recupera a l'Empordà. És un ocell que s'alimenta de petits invertebrats que troba principalment al trencant de les onades i a les vores de llacunes. Fa el niu a terra, en una petita cavitat dissimulada on acostuma a pondre tres ous.

Als Aiguamolls de l'Empordà hi ha el nucli més important d'aquesta espècie, amb 62 parelles de les 78 de comarques gironines, segons es recull en el cens del 2019. Al Baix Ter hi ha les 16 parelles restants. A començaments de la decàda dels 2000, la població empordanesa hauria estat en el seu mínim, amb unes 20-30 parelles als Aiguamolls i 2-3 al Baix Ter.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat es destaquen els esforços dels darrers anys per millorar l'hàbitat i les condicions de nidificació del corriol a les platges i llacunes litorals del Parc Natural dels Aiguamolls i del Montgrí. Entre les mesures que s'han dut a terme hi ha: la restricció de la neteja mecànica de les platges; la senyalització i abalisament dels sectors principals de nidificació, per evitar el trepig dels nius i facilitar la recuperació dunar, i la regulació de les activitats no compatibles a les zones més crítiques.