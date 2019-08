Festival Acústica 2019: tota la informació

Figueres es prepara aquests dies per acollir el festival Acústica. La capital de l'Alt Empordà s'omplirà d'escenaris on actuaran els principals artistes del país. Una de les peculiaritats de l'Acústica és el seu format: tota la música és al carrer. Així, la Rambla de Figueres es converteix en l'escenari principal, juntament amb la Plaça Catalunya o la Balconada de la plaça Josep Pla, convertint Figueres en un element més del Festival. Per a conèixer el Festival Acústica i tots els festivals d'estiu de la Costa Brava, consulta el nostre especial de l Costa Brava.

Pels escenaris del centre de Figueres hi passaran artistes tan coneguts com Fangoria, La Pegatina, Dorian, Oques Grasses, Ramon Mirabet o Buhos. Però també és espai per a artistes que es comencen a fer un lloc al panorama musical.

A més de l'oferta musical, l'Acústica ofereix un seguit d'activitats paral·leles, com la Fira del Disc, els food trucks a la plaça Catalunya o l'Acústica Market, un espai on joves creadors presenten les seves col·leccions, a la plaça Dr. Ernest Vila. Enguany estrena el «Night Market», inspirat en mercats d'estiu que se celebren al litoral, amb parades, menjar i fins i tot una barberia. S'ubicarà entre l'escenari de la Rambla i el de la plaça de la Palmera, i el seu principal atractiu serà la il·luminació de l'espai: uns llums dissenyats per Salvador Dalí.

Programació Acústica 2019

DIJOUS 29 D'AGOST

18.00 h – Semifnal Sona 9. Plaça Catalunya

19.45 h – Rosó Sala. Terrassa de la Biblioteca Fages de Climent

21.00 h – Suu. Plaça Catalunya

22.30 h – Lildami. Rambla

23.00 h – Momo (Tribut A Queen). Plaça Catalunya

00.00 h – La Pegatina. Rambla

01.30 h – Jazzwoman. Plaça Catalunya

A més: Espai Food Trucks a plaça Catalunya (de 18.00 h a 5.00 h), Acústica Market a la plaça Dr. Ernest Vila (de 18.00 h a 1.00 h)

DIVENDRES 30 D'AGOST

19.00 h – Dàmaris Gelabert. Rambla

19.30 h – Madamme Mustache - Balconada plaça Josep Pla

20.00 h – Timón Republik. Plaça Palmera

20.00 h – Anegats. Plaça Catalunya

21.00 h – Kids From Mars. Balconada Plaça Josep Pla

22.00 h – Elèctrica Dharma. Plaça Catalunya

22.30 h – El Petit De Cal Eril. Plaça Palmera

23.00 h – Zoo. Rambla

23.30 h – Lauren Nine. Balconada Plaça Josep Pla

00.00 h – Dorian. Plaça Catalunya

01.00 h – Platea.cat Presenta Adrià Giner. Balconada Plaça Josep Pla

01.00 h – Oques Grasses. Rambla

01.30 h – Balkan Paradise Orquestra. Plaça Palmera

02.00 h – Carles Perez Dj. Plaça Catalunya

A més: Espai Food Trucks a plaça Catalunya (de 18.00 h a 5.00 h), Acústica Market a la plaça Dr. Ernest Vila (de 18.00 h a 1.00 h), Fira del Disc a la plaça Ajuntament (a partir de les 18.00 h) i Walk Street al Carrer Caamaño (18.00 h)

DISSABTE 31 D'AGOST

19.00 h – El Pot Petit. Rambla

20.00 h – Sara Roy. Balconada Plaça Josep Pla

21.00 h – Pavvla. Palmera

21.30 h – Sandra Bautista. Balconada Plaça Josep Pla

22.00 h – Ramon Mirabet. Plaça Catalunya

22.30 h – Clara Peya. Plaça Palmera

23.00 h – Fangoria. Rambla

23.30 h – Bravas. Balconada Plaça Josep Pla

00.00 h – Isseo & Dodosound. Plaça Catalunya

01.00 h – Buhos. Rambla

01.00 h – Caballo Ganador Live. Balconda Josep Pla

01.30 h – Delafé. Plaça Palmera

02.00 h – Albert Planadevall Dj. Plaça Catalunya

A més: Espai Food Trucks a plaça Catalunya (de 18.00 h a 5.00 h), Acústica Market a la plaça Dr. Ernest Vila (de 18.00 h a 1.00 h), Fira del Disc a la plaça Ajuntament (a partir de les 10.00 h) i Walk Street al Carrer Caamaño (18.00 h)