La consellera d'Agricultura Teresa Jordà serà la pregonera de la Mostra del Vi

La 35a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà s'inaugurarà el dijous 6 de setembre amb el pregó de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, amb què s'encetaran quatre dies promoure la cultura del vi i posar en valorla Denomicació d'Origen empordanesa. L'alcaldessa Agnès Lladó ha destacat la presència de la consellera per defensar la professionalització del sector. Enguany la mostra comptarà amb la participació de vint-i-dos expositors de cellers de la comarca i productes agroalimentaris.

La fira es vol encaminar cap a la professionalització, tal com ha destacat també el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, durant la presentació de la mostra aquesta matí. Per Albertí, l'esdeveniment, que combina "tradició i innovació", ja està "molt conoslidat" i es preveu repetir l'afluència de l'any passat amb 7.000 tiquets venuts i prop de 10.000 visitants.

Enguany la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà s'implicarà per segon any amb la Mostra del Vi amb una decoració visual que retrà homenatge a l'enòleg Eduard Puig Vayreda, que va morir fa un any. El programa inclou una trentena d'activitats en quatre dies que s'amplien a més espais més enllà de la Rambla. A l'Espai DO hi haurà tastos guiats gratuïts pel públic general i de pagament per a professionals.

A més, paral·lelament a la fira hi haurà activitats complementàries al Museu del Joguet, amb la sessió "Amb el porró no s'hi juga!", sobre els usos i les maneres de beure a gallet, així com les visites comentades al Museu de l'Empordà sobre l'exposició "El país dels cuiners. De ca la Teta a elBulli". També hi hauran visites guiades a la ciutat i tematitzades entre el vi i Narcís Monturiol amb el nom "De la vinya al submarí".