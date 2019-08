Dos robatoris més a bars del centre de Figueres encenen l'alarma de nou

Nous robatoris amb força en establiments del centre de Figueres. En poques hores de diferència, la matinada d'ahir uns lladres van assaltar dos bars de la zona comercial coneguda com a Rovell de l'Ou. Els dos casos van passar la matinada d'ahir. Hi ha una investigació oberta per part dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres, que ahir ja van traslladar-se als locals violentats amb la policia científica per tal d'intentar localitzar proves o vestigis que els condueixin cap als delinqüents o malfactors.

Els dos robatoris van tenir lloc a poca distància, ja que un va ser en un bar del carrer del Magre i l'altre, al Sant Pere. En el primer establiment, els lladres van destrossar la porta de vidre amb un objecte contundent per tal d'accedir a l'interior del local. Un cop a dins es van dirigir ràpidament al seu objectiu: la caixa registradora. La van obrir i es van emportar els diners que hi havia, una quantitat que no ha transcendit. Els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, van rebre l'avís a dos quarts de cinc de la matinada. Ja al matí, els responsables del local treballaven en la reparació dels desperfectes per tal de poder tancar el local durant la nit sense obertures.

En el cas del segon robatori, els Mossos sospiten que va ser perpetrat pels mateixos delinqüents, tot i que amb un modus operandi diferent. En aquest cas van forçar la porta d'entrada i, un cop a dins del local, sense provocar massa desperfectes, van buidar la caixa registradora i el pot de les propines dels treballadors. Tampoc no ha transcendit la quantia del botí. Així mateix, en aquesta ocasió l'avís es va donar a la Guàrdia Urbana. En ambdós casos, els lladres només van emportar-se diners i no van tocar res més del local. Els dos nous robatoris allarguen la llista d'assalts que, des de finals de l'any passat, han patit comerços del centre de Figueres. L'històric de robatoris té un mínim comú denominador: el modus operandi dels delinqüents, consistent a utilitzar un objecte contundent per rebentar portes i vidres i aconseguir, així, accedir a l'interior dels establiments. En la gran majoria de casos l'objectiu que tenien els lladres era la recaptació dels establiments. Prèviament als robatoris perpetrats la matinada d'ahir, n'hi va haver un altre al juny, quan uns lladres van entrar a l'emblemàtic Casino Menestrals.

En suma, ja són prop d'una quinzena els assalts a comerços del centre des de finals del 2018. «Els comerciants estan preocupats pels robatoris» als seus establiments, assegura el comerciant i regidor a l'oposició per Junts Manel Rodríguez Plana, que reclama a l'equip de govern mesures per garantir la seguretat.