Perd el control del volant i bolca el cotxe a Viladamat

Un conductor que circulava ahir al matí per la carretera que connecta l'Escala amb Viladamat va protagonitzar un aparatós accident. L'home, que va patir ferides de caràcter lleu, va perdre el control del vehicle, que va acabar sortint de la via i va bolcar. El sinistre es va produir a la carretera C-31a, al quilòmetre 16, un punt que es troba a cavall dels termes municipals de Viladamat i Ventalló, informa el Servei Català de Trànsit. Efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra van assitir l'accidentat. Com que va resultar ferit de poca consideració, no va ser necessari traslladar el conductor a cap centre hospitalari. El vehicle va quedar destrossat.