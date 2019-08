Polèmica oferta de feina al Centre de Dia de Llançà pel domini del català

L'Ajuntament de Llançà ha hagut de sortir del pas per les crítiques sobre el domini del català en una oferta de feina de l'empresa contractant d'una plaça al Centre de Dia. En aquesta oferta no es valoraven «com s'escau» els coneixements de català. El consistori, en un comunicat a les xarxes socials, va demanar disculpes per no haver detectat abans «l'error administratiu de l'empresa contractadora».

En l'escrit, l'Ajuntament argumenta que l'ens no és responsable dels requisits que es demanen de les ofertes fetes a través del Servei de Difusió d'Ofertes de Feina que el mateix consistori posa a disposició del teixit empresarial local. Tot i això, l'Ajuntament va contactar amb l'empresa adjudicatària en qüestió per requerir que en futures contractacions no «infravalorin» els coneixements de català.