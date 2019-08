Roses impulsa un pla per millorar la circulació

L'Ajuntament de Roses impulsa un pla de millora de la circulació al municipi amb l'objectiu de reordenar el trànsit en zones on es detecten problemàtiques en matèria de circulació. El Pla s'acaba d'iniciar amb les primeres actuacions a la urbanització La Garriga (actualment en execució), prosseguirà al Mas Oliva i s'estendrà per altres espais del municipi al llarg del present mandat municipal. Aquest matí l'ha presentat el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, i el d'Infraestructures, Juan Manuel Fernández.

El Pla de Millora de Circulació de Roses neix de la necessitat d'ordenació que presenten diferents espais del municipi, on la circulació no està prou regulada o bé l'existent fins ara ha quedat obsoleta. Es tracta d'un projecte que s'anirà aplicant progressivament, en base a l'estudi que realitzen la Policia Local i el Departament d'Infraestructures de Roses d'aquelles zones on es detecten problemàtiques en matèria de circulació.

A més dels estudis tècnics, el Pla també té en compte les peticions i suggeriments aportats pels mateixos ciutadans. La temporalització de les actuacions vindrà marcada per la urgència detectada en cada cas, així com per la disponibilitat pressupostària en aquells casos en què els canvis de circulació requereixin una inversió econòmica, com pot ser el cas d'ampliació de voreres, adaptació de serveis, etc.

En el cas de La Garriga i el Mas Oliva, les actuacions suposaran el canvi de sentit de circulació d'un important nombre de carrers (molts d'ells actualment de doble sentit), per tal de dotar aquestes urbanitzacions residencials d'una circulació «més fluida i coherent», segons el consistori. S'instal·laran reductors de velocitat, es reforçarà la senyalització i s'habilitaran espais d'estacionament.