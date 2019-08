Un tros de la Ciutadella, al descobert

Roses ha finalitzat les obres realitzades durant els darrers mesos a la riera de la Trencada, adjacent a la Ciutadella de Roses, les quals han permès descobrir una part important de la muralla d'aquest monument, que fins ara quedava oculta. El pressupost d'adjudicació de les obres ha estat de 364.072,41 euros.

Les obres també han inclòs la recuperació de la font de la Vituà, que fins ara només mostrava la coberta, i s'ha substituït la canalització d'aigua que dona servei a la vila. Fins ara, només era visible la coberta d'aquesta construcció, situada molt a prop de l'avinguda de Rhode, ja que es trobava semienterrada.

El nom de la font de la Vituà és com es coneix popularment entre la gent de Roses i podria respondre a la transcripció directa de la paraula francesa victoire, o bé a una deformació abreviada de la paraula avituallament. Pel que fa al seu ús, tot i no existir cap referència escrita, és molt possible que atengués les necessitats dels vaixells fondejats davant la Ciutadella.

Amb aquest projecte es dignifica l'entorn del monument donant-li una major visibilitat i s'habilita un espai transitable per a vianants entre l'avinguda de Rhode i la ronda de Circumval·lació.

El projecte desenvolupat a la riera de la Trencada tenia per objectiu incidir en diferents millores. D'una banda, el rebaix de terres ha permès descobrir els trams inferiors de muralla coberts fins ara i donar un major èmfasi i protagonisme a aquesta façana del monument.



Passeig a l'entorn de la muralla

L'aplanament i enretirada de terres de tot l'espai ha possibilitat també la millora de la gran esplanada que transcorre entre l'avinguda de Rhode i la ronda de Circumval·lació, a la qual es pot accedir gràcies a les rampes habilitades en ambdós extrems.

Amb aquesta connexió, es fa possible a partir d'ara el passeig continuat seguint el perímetre de la muralla entre la façana de mar i la de terra.

Es preveu també, durant l'any que ve, instal·lar punts de llum que il·luminin la muralla per donar-li més notorietat i visibilitat durant la nit.

Per últim, el projecte de la riera de la Trencada ha permès també la substitució de la canonada de la xarxa d'abastament d'aigua que dona servei a la població.

La Ciutadella està declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i conté restes conservades del segle IV aC, data en què es va fundar la colònia grega de Rhode, fins al segle XX.