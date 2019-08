La consellera Teresa Jordà serà la pregonera de la Mostra del Vi

La 35a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà s'inaugurarà el proper dijous, 5 de setembre, amb el pregó de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, amb què s'encetaran quatre dies per promoure la cultura del vi i posar en valor la Denominació d'Origen empordanesa. La fira enguany reivindica la professionalització del sector i, precisament per aquest motiu, Jordà és l'encarregada de donar-hi el tret de sortida, tal com va explicar l'alcaldessa, Agnès Lladó.

Enguany la mostra comptarà amb la participació de vint-i-dos expositors de cellers de la comarca i productes agroalimentaris de proximitat. Segons va explicar el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, durant la presentació de la mostra d'ahir, l'esdeveniment, que combina «tradició i innovació», ja està «molt consolidat» i es preveu repetir l'afluència de l'any passat amb 7.000 tiquets venuts i prop de 10.000 visitants.

La Mostra del Vi inclou, a més dels expositors, l'Espai DO, on hi haurà tastos guiats gratuïts per al públic general i de pagament per a professionals. Precisament aquest espai enguany girarà a l'entorn de les varietats de raïm tradicionals: les carenyenes i els lledoners. Albertí va destacar la pluralitat d'aquestes varietats en blanc, roig i negre. Es tracta d'una «gran singularitat», que l'acosta a la producció del Rosselló. També es reivindicarà la recuperació del vi ranci.



DO convidada

Enguany, però, la Denominació d'Origen Banyuls serà la convidada, tot i que només hi tindrà representació en la inauguració. «És difícil en època de verema trobar cellers que puguin desplaçar-se fins a la mostra», reconeixia la regidora de Fires i Mercats, Ester Martos. Així, va avançar que l'Ajuntament estudia la possibilitat de traslladar la fira a una altra època de l'any.

D'altra banda, la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà s'implicarà per segon any amb la Mostra del Vi amb una decoració visual que retrà homenatge a l'enòleg Eduard Puig Vayreda, que va morir fa un any. El programa inclou una trentena d'activitats en quatre dies que s'amplien a més espais més enllà de la Rambla.

Paral·lelament a la fira, hi haurà activitats complementàries al Museu del Joguet i al Museu de l'Empordà, i visites a la ciutat entre el vi i Narcís Monturiol.