Cues de fins a 9 quilòmetres per passar la frontera

La Jonquera registra des d'aquest migida importants cues que durant la tarda s'han intensificat a causa d'un accident a l'autopista francesa A-9. Segons informa el Servei Català de Trànsit, s'han registrat retencions de fins a 9 quilòmetres tant a l'AP-7 com a l'N-II. En total, 18 quilòmetres de congestió per passar la frontera direcció França.



Per avui ja es preveia un major flux de trànsit coincidint amb l'operació tornada de finals d'agost, però la circulació s'ha agreugat pel sinistre que ha obligat a tallar un carril de l'A9.





?? Hi ha hagut un accident passada la frontera que complica el trànsit. A la Jonquera hi ha 7km de cua a l'AP-7 i 9km a l'N-II — Trànsit (@transit) August 29, 2019