Figueres reforçarà la vigilància policial al centre per frenar els robatoris en locals

El govern de Figueres reforçarà la presència policial al centre per combatre la inseguretat i frenar la llarga llista de robatoris en comerços que s'han produït en els últims mesos. El regidor de Seguretat i vicealcalde, Pere Casellas, assegura que la Guàrdia Urbana intensificarà el patrullatge a l'eix comercial i valoraran incorporar altres sistemes de vigilància, com podrien ser càmeres de seguretat.

Després de setmanes sense registrar cap assalt en comerços del centre de Figueres, els dos robatoris en dos bars dimarts a la nit van encentre de nou l'alarma entre els comerciants. Els assalts van tenir lloc a poca distància un de l'altre i en un dels casos van rebentar la porta per accedir a l'interior del local i endur-se els diners de la caixa. Des del desembre, ja són prop d'una quinzena els negocis els que han patit robatoris amb força i amb aquest mateix modus operandi.

Casellas assegura que actuaran davant el degoteig de robatoris els últims mesos, però nega que la ciutat estigui patint una «onada de robatoris». De fet, els assalts amb força a establiments comercials s'han produït de manera intermitent però han sigut una constant des del desembre passat. «Precisament aquest estiu ha estat tranquil, i esperem que així es mantingui», assegura el vicealcalde.



Manca d'agents

Intensificar el patrullatge al centre de la ciutat no serà fàcil. La plantilla de la Guàrdia Urbana necessita més agents –actualment en són uns 70– i es troba lluny dels 90 efectius que vol assolir l'Ajuntament. Precisament per això, Casellas critica que l'anterior govern no els ha deixat prous efectius. Hi ha previsió d'incorporar-ne set més l'any que ve.

D'altra banda, l'Ajuntament preveu incorporar un grup de serenos perquè passegin, vigilin els carrers i avisin la Guàrdia Urbana en cas de qualsevol incidència. Aquests vigilants municipals, que complementarien la Policia Local, es contractarien a través del SOC i s'inclourien en el pressupost municipal del 2020.

A més d'incrementar el patrullatge policial, Casellas assegura que estudiaran implantar altres sistemes de seguretat. Aquests podrien ser les càmeres de videovigilància, una mesura de la qual el govern n'estudiarà la necessitat al centre.

Precisament la seguretat ciutadana va ser un dels principals eixos de la campanya electoral de les municipals i Pere Casellas es va comprometre a impulsar mesures per acabar amb aquest clima.



Detencions

En relació amb els robatoris al centre, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat mes d'abril dos dels presumptes autors de dos robatoris amb força en dos comerços de Figueres. En ambdós casos s'havia utilitzat una pedra de grans dimensions per trencar els vidres dels aparadors i accedir a l'interior dels comerços. El jutjat en va decretar la llibertat amb càrrecs.