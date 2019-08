Roses comissa material del top manta abans que el carreguin cap al passeig

El setge contra el top manta a Roses segueix en marxa. La Policia Local ha realitzat dos nous operatius, aquest dimarts i dimecres al migdia, que han permès treure del mercat centenars de productes falsificats que haurien acabat exposats al vespre al passeig marítim de la població.

En aquests dos casos, l'actuació va ser diferent de les anteriors, que havien acabat amb el comís dels vehicles que utilitzen els manters com a magatzems del material il·legal. Aquesta vegada i després de la investigació i els seguiments realitzats pels agents de la Policia Local van actuar dimarts en un aparcament exterior que hi ha a tocar de les anomenades Vivendes Sant Josep, que estan ubicades entre el carrer del Doctor Ferran i la Gran Via Pau Casals.

Una vintena d'agents es van desplegar en aquest punt de Roses i van sorprendre els manters que hi havia i que tenien dipositats tots els farcells i maletes amb els productes a terra per poder-los carregar tot seguit als vehicles i portar tots els productes al passeig marítim.

Aquesta actuació sorpresa va durar molt poca estona i va ser profitosa per la Policia Local de Roses. Van comissar una vuitena de maletes i també diverses bossses d'escombraries industrials plenes de material. Ahir encara s'estava fent el recompte del nombre d'objectes comissats que ha estat molt elevat. Aquest ha estat un nou cop contra la venda il·legal que tanta crítica aixeca per part del comerç de la població, ja que ocupen un quilòmetre de passeig durant els vespres i compliquen la situació als vianants i turistes que volen passejar tranquil·lament pel front marítim de la ciutat.

Respecte a l'operatiu d'ahir, es va produir de manera similar i els Mossos hi van donar suport. Les tasques de vigilància policial van permetre interceptar els manters a la carretera del Mas Oliva en el moment en què es disposen a treure el material dels habitatges que més tard posarien a la venda al passeig. En aquest cas, l'actuació també va agafar desprevinguts els manters i va ser molt breu. No s'haurien produït detencions.

Entre el material comissat en ambdós operatius hi ha sobretot roba i sabates falsificades de marques conegudes. Com ha passat amb els altres operatius, s'obriran diligències per la venda de productes falsificats i la venda irregular contra els manters a qui se'ls va comissar el material.

Aquest no serà segurament l'últim operatiu contra la venda ambulant que es farà aquest estiu a Roses, ja que el setge està essent constant. L'Ajuntament ha explicat que l'actual estratègia municipal i policial passa per realitzar el màxim de decomissos de material però fora de la zona on es produeix la venda per evitar les corredisses i l'«espectacle».

L'últim operatiu contra el top manta a Roses es va realitzar el 21 d'agost i va servir per comissar 50.000 ? en productes. Els centenars d'objectes van ser localitzats als vuit vehicles que utilitzaven de magatzem. L'actuació la van portar a terme la Policia Local de Roses i els Mossos d'Esquadra després d'un dispositiu de seguiment durant dies. En una altra operació policial que s'havia portat a terme la setmana anterior contra vehicles que s'utilitzen de magatzem es va retirar material valorat en 30.000 euros.