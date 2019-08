Busquen un jove a Cadaqués que ha entrat a l'aigua i no n'hauria sortit

Els serveis d'emergències busquen per terra, mar i aire un jove que aquesta matinada ha entrat a l'aigua i no n'hauria sortit.



Segons han explicat els testimonis a la Policia Local, un noi d'uns 25 anys pels volts de les cinc de la matinada ha entrat al mar, a la platja Gran, i no se l'ha tornat a veure.



En aquest vídeo es pot veure com l'helicòpter de Salvament ha sorprès els veïns:





Me ha despertado este helicóptero en Cadaqués, esta volando cerca del mar desde las 7am. Parece que esta buscando a algo/alguien. pic.twitter.com/MxvJdilg63 — Hugo Scoccia (@HugoGarciaRain) August 30, 2019

Des de llavors, s'ha muntat un dispositiu per mai i aire per trobar el desaparegut i en el qual participa des de primer hora del matí-té desplegat l'helicòpter i una Salvamar-,Els Bombers pels volts de les nou del matí s'han unitat a la recerca i també ho fan per, amb la unitat aquàtica així com per terra, amb