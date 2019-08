Figueres impulsa l'ampliació del Centre de Formació Integrat, pendent des del 2011

L'ampliació del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer de Figueres és més a prop de materialitzar-se. El projecte de la segona fase està pendent des del 2011 i, després que la Junta de Govern del 16 d'agost aprovés l'expedient constructiu, les obres ara s'han posat a concurs púbic. En el nou edifici s'hi preveu instal·lar la futura incubadora d'empreses, i els treballs estan pressupostats en 1.081.849,77 euros.

El projecte executiu per a l'ampliació del recinte es va aprovar definitivament fa un any en el ple ordinari del 5 de ¡setembre del 2018, aleshores presidit per Marta Felip, però els treballs encara no s'havien portat a concurs públic.

De fet, la segona fase del centre Ferran Sunyer era un dels acords per a l'aprovació del pressupost municipal del 2017 entre el grup d'ERC, aleshores a l'oposició i ara a l'alcaldia, i l'anterior govern del PDeCAT.

«Veure aquest projecte fet realitat demostra que des de l'oposició també es poden fer propostes constructives per a la ciutat», ha destacat l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC).

El govern preveu que els treballs puguin començar entre finals d'any i principis del 2020. El termini d'execució és d'uns set mesos, compresos entre desembre i juliol. De moment, les empreses poden presentar-se al concurs per a l'execució de les obres fins al 16 de setembre.

El projecte contempla la construcció d'un edifici adjacent i amb les mateixes dimensions que l'actual complex del recinte firal, de 548 metres quadrats. El nou espai permetrà ampliar les activitats formatives de l'edifici ja existent però també s'hi instal·larà un viver d'empreses per donar suport a emprenedors que vulguin començar la seva activitat econòmica a Figueres i afavorir-ne el desenvolupament i consolidació.

El futur complex, segons es recull en la memòria del projecte constructiu, estarà configurat amb plantes diàfanes de forma rectangular. A la planta baixa s'hi preveuen instal·lar noves aules, juntament amb un espai lúdic, i a la primera planta hi haurà tot un conjunt d'espais de treball i sales de reunions. El Centre Integrat Ferran Sunyer dona cabuda de manera permanent a l'Escola Oficial d'Idiomes, així com a programes de formació.



Els inicis

La primera pedra de l'edifici es va col·locar el 2003, però no es va començar a construir fins set anys després, el 2011. Ja aleshores es preveia la seva ampliació, que no s'ha desencallat fins passats gairebé vuit anys. La construcció de l'equipament, a més, permetrà fer un nexe entre el polígon i el centre.