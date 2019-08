La Jonquera instal·la el primer carregador per a cotxes elèctrics

L'Ajuntament de la Jonquera ha instal·lat el primer punt de càrrega per a vehicles elèctrics al nucli del municipi. El punt se situa a la plaça Nova i es podrà fer servir amb una targeta o una app mòbil. El servei disposa de capacitat simultània per a dos vehicles. Malgrat la seva situació fronterera, la vila no disposa de cap carregador en espais públics. Només en disposava fins ara el centre comercial Gran Jonquera. El nou punt de recàrrega elèctrica se suma a altres actuacions de l'Ajuntament en aquest sentit, com la recent adquisició de dos vehicles elèctrics per a la flota municipal. Per l'Ajuntament de la Jonquera, aquesta incorporació s'emmarca en la voluntat de contribuir a la promoció del vehicle elèctric i l'ús d'energies renovables.