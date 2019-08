El noi que buscaven a Cadaqués: «Crec que no he fet res malament, simplement he anat nedant al veler a dormir»

La recerca del noi desaparegut a la platja gran de Cadaqués (Alt Empordà) ha tingut un desenllaç inesperat i feliç quan poc després de les deu del matí s'ha aconseguit localitzar sa i estalvi en el veler on estiueja.

Es diu Jordi Llorens, té 25 anys i es trobava de vacances amb la família en una embarcació amarrada a la zona. Aquest matí ha explicat la seva història, que es podria haver quedat amb una simple anècdota si no fos perquè ha comporta un ampli dispositiu de recerca de prop de 150 persones de Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers, Policia Local i Mossos.

"Crec que no he fet res malament; simplement me n'he anat al veler a dormir", explicava encara amb sorpresa per tot el que ha passat. Havia sortit de festa i cap a les cinc del matí va decidir tornar al veler nedant. Com que duia unes monedes, va decidir donar-les a unes persones a la platja sense donar més explicacions. I aquestes són les que van donar l'alerta en veure que no sortia de l'aigua.