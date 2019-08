El Port de la Selva aconsella a grups de risc no beure aigua de l'aixeta

L'Ajuntament del Port de la Selva recomanar als grups més sensibles de població no beure aigua de l'aixeta. S'aconsella preparar els biberons amb aigua embotellada i a les persones amb hipertensió, problemes al cor i a les artèries, úlceres a l'estómac i afectació dels ronyons se'ls insta a no utilitzar aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. L'aigua, però, continua essent potable i apta per a tots els usos, maltrat que s'hi pot percebre un cert gust salat, segons alerta l'Ajuntament en un comunicat.

En les darreres anàlisis fetes per Sorea, gestor de l'aigua municipal, situen els nivells de clorurs al voltant dels 300 mg/l, de manera que se supera el valor de referència que estableix la normativa de 250 mg/l.

La falta de pluges i l'augment del consum per l'estiu han propiciat aquest increment de clorurs en l'aqüífer del Port de la Selva. L'alcalde, Josep Maria Cervera, descarta demanar una dessalinitzadora mòbil com va succeir l'any passat, quan es va arribar als 700 mg/l, al límit dels 800 a partir dels quals l'aigua deixa de ser apta per al consum.

Arran d'aquell episodi, es va decidir fer una connexió temporal amb la xarxa d'aigua de Llançà que procedeix de l'embassament de Boadella. A finals de març van finalitzar els treballs i des de la primavera el Port de la Selva ha utilitzat uns 40.000 metres cúbics d'aigua procedent de Llançà. «És una solució a precari», recorda l'alcalde, perquè quan Llançà també està al màxim d'ocupació turística no té excedents d'aigua.



Les alternatives

En paral·lel, s'han estudiat les alternatives juntament amb el Consorci de la Costa Brava i l'ACA i s'ha decidit que la solució definitiva passarà per la connexió amb la xarxa de Cadaqués, que compta amb canalització amb el doble de capacitat d'aigua que Llançà i que no esgoten en temporada d'estiu.

En aquests moments, s'està treballant en la redacció del projecte i en la futura tramitació de l'expedient urbanístic perquè farà falta un pla especial per poder fer la connexió definitiva.

Aquest estiu no ha calgut aplicar cap decret de sequera amb restriccions d'usos d'aigua però tot dependrà de com evolucionin els consums d'aigua properament. Des de l'Ajuntament preveuen que a partir de la setmana vinent ja hi hagi una davallada de l'ocupació turística. «Esperem poder tornar a tenir aigua de Llançà i, un cop barrejada amb la nostra, baixaran els nivells de clorurs», afirma Cervera.