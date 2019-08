Unanimitat a Roses per revisar els noms de places i carrers

L'Ajuntament de Roses va aprovar per unanimitat dijous en el ple municipal crear la comissió nomenclàtor per actualitzar els noms de places i carrers de la vila. La iniciativa sorgeix d'una moció presentada pel grup d'ERC ara fa un any des de l'oposició i que ara que integren l'equip de govern s'ha desencallat.

La creació de l'òrgan permetrà debatre sobre la denominació dels espais públics. El portaveu d'ERC, Joan Plana, assegura que l'eina permetrà «acabar amb els problemes que generen els noms semblants» però també «corregir injustícies històriques» com ara la manca de dones que donin nom als carrers. N'hi ha 131 d'homes i només dos de dones.