Descobreixen dos cultius amb més de 3.000 plantes de marihuana

La Guàrdia Civil ha descobert dos cultius de marihuana a Vilanova de la Muga i Garrigàs. Com a resultat dels dos operatius, la policia ha detingut el vigilant de la plantació més gran, de 2.980 plantes. Aquesta és la que estava situada a Garrigàs i que s'ha convertit en el segon comís de marihuana més important des d'inicis d'any per part de la Guàrdia Civil.

Els agents van desmantellar les dues plantacions entre els dies 25 i 26 d'agost. Les troballes són fruit de les investigacions que la policia porta a terme per tal d'erradicar el cultiu i l'elaboració de substàncies estupefaents.

La primera actuació sorgeix de les investigacions de la Guàrdia Civil de Figueres. Que es van centrar en uns camps de Vilanova de la Muga. Després de realitzar diverses vigilàncies per la zona, els agents van comprovar com efectivament entre les explotacions agrícoles i en concret a prop del canal de reg anomenat Canal Gros, hi havia una plantació de marihuana. Les plantes eren d'un metre i mig d'altura. Un cop tallades, els agents en el recompte van sumar 210 plantes amb un pes 126 quilos. Els agents busquen el propietari de la plantació encara.



La segona plantació més gran

En una altra actuació, components de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la Jonquera van aconseguir desmantellar una important plantació de marihuana a Garrigàs. Els agents van saber que a la zona del paratge La Plana hi podria existir un gran cultiu i van iniciar una investigació, que es va centrar en una zona boscosa al costat del riu Fluvià.

Durant les vigilàncies van comprovar que un home feia vigilància per la zona i davant la sospita que aquesta persona estigués relacionada amb l'existència d'una plantació, el dia 26 d'agost el van interceptar i van identificar.

Arran d'això, van descobrir una gran plantació de marihuana amb plantes de metro i mig d'altura. Aquest home va explicar als agents que era l'encarregat de vigilar-la i mantenir-la.

En total els policies van comissar 2.980 plantes, que pesaven més de 774 quilos, així com diversos estris i utensilis per al seu cultiu. Per tot això van arrestar S.G, de nacionalitat marroquina i de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública.