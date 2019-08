Roses comissa 36.000 euros en material del top manta i dos vehicles més

Els darrers operatius contra el top manta a Roses han permès comissar 36.000 euros en productes. Els objectes van ser incautats en quatre operatius que ha dut la Policia Local aquesta setmana i que a més també han permès intervenir dos vehicles més que eren utilitzats de magatzem pel material que es ven al passeig.

Segons ha informat l'Ajuntament, els últims dispositius han permès uns «bons resultats» pel que fa a la quantitat de material decomissat i remarca que s'han desenvolupat sense provocar aldarulls i evitant situacions que posessin en perill la integritat d'agents, manters o vianants. De fet, les intervencions d'aquest any s'estan duent a terme fora del passeig marítim precisament per evitar l'«espectacle».

Concretament, els dispositius realitzats al llarg d'aquesta setmana han consistit en el decomís de dos vehicles emprats com a magatzem dels productes destinats a la venda irregular en el passeig de Roses, així com en dos dispositius específics per interceptar els venedors quan aquests es dirigien cap a la zona de venda.

Els seguiments realitzats pels agents de la Policia Local van permetre actuar aquesta setmana en un aparcament exterior a tocar de les anomenades Vivendes de Sant Josep, entre el carrer Doctor Ferran i la Gran Via Pau Casals. Els agents van sorprendre els manters que hi tenien dipositats tots els farcells i maletes a punt de ser carregats fins el passeig.

Les investigacions del cos també van permetre interceptar els manters en un altre operatiu a la carretera del Mas Oliva en el moment en què es disposaven a treure el material també a punt de ser carregat fins el passeig. Les intervencions van ser breus i van permetre intervenir centenars de peces de roba.



Catorze vehicles magatzem

Amb aquest últim operatiu ja són catorze els vehicles que s'han intervingut i que eren utilitzats de magatzem del material del top manta del passeig. Als dos últims cotxes comisats aquesta setmana, s'hi afegeixen els vuit que la Policia Local ja va intervenir el 20 d'agost i quatre més en l'operatiu del dia 12.

L'Ajuntament insisteix en la importància del decomís del material de la venda irregular per tal de reduir al màxim la rendibilitat econòmica que produeix el top manta. Pel consistori, els resultats dels últims dispositius constaten l'eficàcia d'aquesta estratègia perquè enguany s'han assolit decomisos «molt superiors» als realitzats altres temporades a peu del passeig.

El regidor de Seguretat, Joan Plana, ha insistit que l'objectiu de l'estratègia policial «no és acabar amb el fenomen» perquè la via policial «no serà mai una solució definitiva». Plana defensa que l'Ajuntament fa la seva part de feina però reclama una intevenció que inclogui altres àmbits com la regulació d'estrangeria, la inserció al mercat laboral i inversió social potent. «L'acció policial només servirà per posar pegats que no posaran fi a aquesta problemàtica», ha subratllat el regidor.