El desembarcament del rei Jaume I enceta el Terra de Trobadors

Castelló d'Empúries torna a l'edat mitjana amb el Festival Terra de Trobadors, que aquest any celebra la 29a edició. El desembarcament marítim a la platja petita d'Empuriabava va posar en marxa ahir el festival medieval amb la recreació històrica de l'arribada en barca de les tropes del rei Jaume I El Conqueridor per aturar la rebel·lió del comte d'Empúries Hug V (1269-1272), el personatge que es rememora en l'edició d'enguany. La d'ahir és una activitat prèvia al grup de la programació, que tindrà lloc del 6 al 8 de setembre a Castelló d'Empúries amb més de 200 activitats per a tots els públics. Una seixantena de persones i dues entitats van participar en la recreació històrica, que va transformar la platja petita d'Empúries en un camp de batalla medieval. Això és només la prèvia del festival i serà a partir del 6 de setembre quan Castelló d'Empúries tornarà a transformar-se en una vila medieval. Considerada la festa medieval de referència a Catalunya, amb més de 40.000 espectadors anuals, l'esdeveniment programa enguany més de 200 activitats artístiques.