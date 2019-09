La DO Empordà ajorna el trasllat a la nova seu de la plaça del Sol fins al 2020

El canvi de seu de la DO Empordà a Figueres haurà d'esperar. El Consell Regulador i l'Ajuntament han decidit ajornar el trasllat a l'antiga oficina de la plaça del Sol fins a principis del 2020. Inicialment es preveia que les dependències de la DO ocupessin l'espai abans de l'estiu, un cop enllestida la primera fase de les obres, però finalment ambdues parts han acordat ajornar l'estrena fins haver completat els treballs.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, assegura que la continuació de les obres es licitarà aviat per tal que la DO Empordà pugui estrenar l'espai «de totes totes» a principis del 2020. El trasllat es faria un cop completat el projecte d'obres per evitar molèsties.

Així mateix, el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, explica que han preferit «fer-ho ben fet» i esperar que estigui completada la transformació de l'espai. «Ens ha semblat innecessari entrar-hi ara i després haver de buscar un altre local mentre duri la segona fase», subratlla.



El cost de la reforma

L'Ajuntament i la DO van signar un conveni el passat mes de febrer amb el qual s'acordava la cessió de l'espai, de titularitat municipal. El trasllat, però, es preveu que sigui temporal –cinc anys– mentre ambdues parts exploren el trasllat en un espai més ampli. «La DO Empordà necessita un local més espaiós on poder tenir una activitat més de cara al públic, com serien ara els tastos», diu l'alcaldessa. L'objectiu és acostar els vins del Consell als visitants, per la qual cosa ambdues parts aposten pel trasllat en un espai més visible i a peu de carrer.

Els treballs d'adequació de l'edifici tenen un pressupost global de 134.998 euros i s'executen en dues fases. Es preveia que la primera d'elles (48.000 euros) ja permetria a la DO traslladar-se a la plaça del Sol i abandonar les actuals oficines de l'avinguda Marignane per guanyar visibilitat. Aquests primers treballs s'han centrat a condicionar l'interior de l'edifici i ja estan enllestits.

La segona fase transformarà l'exterior i la façana de l'emblemàtica construcció de la plaça del Sol, que durant anys va allotjar l'oficina de turisme abans del seu trasllat a la Casa Empordà. Aquests últims treballs estan pressupostats en 86.600 euros i consistiran en la millora de les façanes, conservant la forma de part històrica, que és la davantera, i construint un enterenyinat a la façana posterior.