Figueres prorroga un any més el contracte d'escombraries

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat una nova pròrroga del contracte d'escombraries i neteja viària a l'empresa mixta Ecoserveis per a un any més. La decisió arriba com a resposta a la impugnació per part de les tres empreses finalistes a la nova adjudicació del servei davant del Tribunal de Contractes de Catalunya.

El vicealcalde, Pere Casellas, ha assegurat que esperen que la resolució arribi aquesta tardor i que sigui en benefici de la ciutat però ja ha anunciat que, si no es així, el consistori farà "l'esforç inversor que calgui" per tenir la ciutat neta.

Paral·lelament, l'equip de govern treballa en un "pla de xoc" de reforç que preveu presentar en les pròximes setmanes. Pel que fa al manteniment dels espais verds, Casellas ha avançat que es tirarà endavant una nova concessió i que l'enllumenat passarà a ser de gestió directa.