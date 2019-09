L'hospital de Figueres elimina l'ús del paper per avisar els pacients

L'hospital de Figueres ha eliminat l'ús del paper per avisar els pacients de les comunicacions de programació de visites i proves. Des d'aquest estiu es farà només en forma de missatge de text al mòbil i per correu electrònic. Des del 2015 ja s'estaven enviant SMS als telèfons dels usuaris, però exclusivament com a recordatori.

Ara aquest sistema es consolida com a única via de comunicació per a tots els pacients, a més d'oferir la possibilitat de rebre les notificacions a una adreça electrònica concreta. Per als usuaris que declinin expressament aquestes dues opcions, l'hospital de Figueres continua enviant les comunicacions en paper i per correu postal.



Millorar la comunicació

L'objectiu d'aquesta mesura és mediambiental, per reduir el consum de paper. També busca millorar la comunicació amb els pacients, ja que l'SMS i el correu electrònic són més immediats i directes, i s'eviten cartes retornades per adreces errònies i trucades reiterades.

Cal, però, que el pacient actualitzi les dades de contacte que consten a la seva història clínica, un tràmit que pot fer als taulells de Consultes Externes i del seu centre d'atenció primària.

La intenció de l'hospital de Figueres és que, a llarg termini, aquestes siguin les dues úniques vies de notificació amb els pacients, per agilitzar la comunicació.