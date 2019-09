Figueres invertirà 60.000 euros en el lloguer de nous habitatges socials

L'Ajuntament de Figueres invertirà 60.000 euros en el lloguer de nous habitatges per atendre demanda social. El ple municipal va aprovar un canvi de partides per tal de poder donar d'alta la despesa i atendre més habitatges amb aquesta finalitat. L'alcaldessa Agnès Lladó defensa que el benestar de les persones és un dels eixos del govern de Figueres. «Tenir un habitatge i en condicions òptimes forma part d'aquest benestar», va subratllar Lladó.

La modificació de crèdit extraordinari en favor del lloguer de nous habitatges socials inclou la baixa de 60.000 euros previstos per a la reparació d'habitatges buits expropiats per l'Ajuntament. Inicialment, aquesta partida estava dotada amb 70.000 euros. Un cop aprovat el canvi, n'hi queden 10.000 per destinar a la reforma dels habitatges buits per a ús social.

Des de l'oposició, el regidor de Junts per Figueres Miquel Fernández va defensar l'abstenció del grup municipal perquè, al seu parer, primer caldria reformar els pisos buits que té l'Ajuntament en propietat. «Abans de poder tenir més habitatges de lloguer social cal cuidar els que tenim», argumentava el regidor. Per Fernández, cal invertir en el manteniment dels immobles per evitar conflictes amb veïns o la comunitat en cas que s'originin desperfectes als immobles adjacents, com ara possibles humitats.

Lladó va coincidir amb Fernández i va defensar que el dret a un habitatge digne seria precisament un dels eixos del proper pressupost del 2020.



Repte pendent

L'habitage social és una de les assignatures pendents de Figueres. A finals del 2016 l'Ajuntament va signar un conveni amb el Consell Comarcal per compartir eines i informació en matèria d'habitatge. La previsió era crear una Oficina Municipal d'Habitatge que unifiqués els serveis gestionats pel Consell i Serveis Socials i es preveia que pogués operar en el termini pels volts del 2020.

Tot i això, una de les problemàtiques amb què es troba l'administració és disposar d'habitatges per poder destinar a usos socials.

Segons les últimes dades referents al 2018, Figueres disposava d'una cinquantena de pisos destinats a persones que no poden pagar un lloguer a preu de marcat i l'anterior govern ja havia manifestat que la ciutat en necessitaria una cinquantena més per poder atendre la demanda. A més, s'estima que a la ciutat hi ha uns 600 habitatges buits.