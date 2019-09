Relleu de festivals a la Rambla de Figueres

La rambla de figueres substitueix la música pel vi. El passeig encadena el desmuntatge del Festival Acústica, que ha omplert la ciutat amb més de 100.000 visitants, amb la celebració de la Mostra del Vi de la DO Empordà. Els operaris treballen des de principis de setmana per enllestir el muntatge, que acollirà fins a vint-i-dos expositors, tant de cellers com de gastronomia, en la 35a fira de referència dels vins empordanesos, que se celebra entre el 5 de setembre, demà, i el 8 de setembre, diumenge.