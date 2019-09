Roses vol fer un congrés de ciutats afectades pel top manta

L'Ajuntament de Roses intenta combatre un any més el top manta del passeig. La situació al municipi no és nova, fa anys que s'arrossega, i les mesures policials són «insuficients» per atacar la problemàtica, segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana (ERC). L'administració local no té prou competències per fer-hi front, és per això que el govern vol fer un pas enllà i a la tardor liderarà un front comú amb altres municipis afectats per la venda ambulant il·legal.

Segons ha explicat l'alcaldessa, Montse Mindan (Junts), volen reclamar a la Generalitat i l'Estat que impulsin accions integrals per combatre el top manta. Així, Mindan ha anunciat la celebració d'un Congrés aquesta tardor amb altres viles afectades per aquest fenomen.

L'alcaldessa ho va dir en resposta al representant dels comerciants de Santa Margarida, Ricardo Moraes, que en el darrer ple municipal va reclamar actuacions a l'Ajuntament.

«La intenció és ajuntar-nos tots els pobles afectats per fer pressió i que l'administració pugui arribar a prendre un compromís de com atacar entre tots el top manta», subratllava Mindan. Les conclusions del congrés es faran arribar a les administracions supramunicipals perquè impulsin mesures al respecte.

Tant Plana com Mindan coincideixen que el top manta no es pot resoldre amb les «eines» de l'Ajuntament. Entre aquestes mesures hi hauria l'enduriment del Codi Penal, la reforma d'estrangeria, del mercat laboral i polítiques socials ambicioses.



27 ciutats

Segons va explicar Mindan, tenen comptabilitzats fins a 27 municipis arreu de l'Estat afectats pel top manta. Anualment se celebren taules rodones en diversos punts del territori per posar sobre la taula actuacions que s'han fet en altres municipis. Però «estem estancats» i «no trobem solucions», explicava l'alcaldessa. «Tots hem passat a ocupar amb jardineres el passeig, donar més espai a les terrasses o fer-hi un carril bici, però aquesta problemàtica no es correspon només a l'espai», argumentava Mindan.

En aquestes trobades assegura que no s'arriba a cap acord precisament perquè les mesures que han aplicat els ajuntaments han fallat. És per això que reclamen la implicació de la Generalitat i l'Estat. Al respecte, Mindan assegura que la Generalitat els ha comunicat que estudiaran les mesures aplicades a Venècia (Itàlia) per implementar un pla estratègic al qual Roses donaria suport i que comportarà que cada administració «sigui responsable del que pot ser-ho».



L'estratègia policial

Roses ha optat aquest any per canviar l'estratègia policial i, segons el regidor de Seguretat, Joan Plana, aquesta ha donat «bons» resultats. Els macrooperatius conjunts amb la Guàrdia Civil i els Mossos han quedat enrere i des de fa tres anys només actua la Policia Local.

Aquesta temporada turística les actuacions de la Policia Local contra el top manta se centren fora de la zona de venda del passeig i intentant «maximitzar» el nombre de decomisos.

L'any passat es va comprovar, segons Plana, que la presència contínua d'agents al passeig no aconseguia la intimidació pretesa i que la concentració d'agents al passeig manllevava efectius si havien d'atendre qualsevol emergència a la vila.

«Vist que la presència uniformada no era efectiva, hem optat per reduir la rendibilitat econòmica de la venda il·legal», subratlla el regidor. Així, l'estratègia d'aquesta temporada turística ha permès reduir els enfrontaments entre la policia i els manters. «Les actuacions fora del passeig permeten més decomisos, eviten el risc d'integritat física i no produeixen mala imatge», diu el regidor de Seguretat.

Les últimes operacions policials han permès importants decomisos de productes falsificats. Fins a 14 vehicles que s'utilitzaven de magatzem per al top manta del passeig i nombroses peces de roba, calçat i complements.