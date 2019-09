Els toquen 3.000 euros i ho celebren amb els propietaris de l'administració

L'administració de loteria l'Anxova Milionària de l'Escala ha rebut en forma d'agraïment un petit premi que va repartir durant la Loteria de Nadal.

Coincidint amb la festa major del municipi empordanès, un grup d'una setantena de ciclistes de l'Escala (format per adults i per nens) ha aprofitat una de les seves sortides per passar per davant de l'administració, aquest dimarts.

La colla s'ha aturat davant l'administració en un to festiu, cantant, aplaudint i corejant el nom de Fèlix Pons, l'administrador.