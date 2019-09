Un gran incendi a prop de la frontera es veu des de diferents punts de l'Empordà

Un incendi a prop de la frontera es pot veure des de punts de l'Empordà.



El foc s'ha declarat a Banyuls de matinada i amenaça habitatges de la zona.



De moment, hi ha 120 bombers mobilitzats per apagar aquest incendi de gran envergadura, segons informa el diari francès l'Indépendant. El fort fum es veu des de punts de la Costa Brava.



Ja ha cremat més de 10 hectàrees i les flames es propaguen amb rapidesa.



Els Bombers de la Generalitat han enviat un equip del GRAF (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals) de Girona a la zona frontera per fer-ne seguiment però en cap cas estan actuant en l'extinció, asseguren des del cos d'emergències.





Feu de forêt en cours à l'Ouest de Banyuls sur Mer en bordure de zone pavillonnaire.

10 hectares détruits par les flammes.

120 sapeurs-pompiers sur place appuyés par 20 gendarmes.

Des renforts zonaux en cours d'acheminement

Cent personnes mises à l'abri.

Les Canadair attendus pic.twitter.com/T0LDyfoVW3 — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) September 5, 2019

Des de @BCadaques informem que la olor a cremat que es percep a la zona, és deguda a un #IF a #Banyuls. Es pot veure fum des de diversos punts del #CapdeCreus.

??Màxima precaució. Si veus columna de fum o foc truca al @112?? pic.twitter.com/2h41FbN1dW — Bombers Cadaqués (@BCadaques) September 5, 2019

Per exemple, afins i tot es pot sentirtal com informen els bombers del parc de la població.Per exemple, des del Port de la Selva es pot veure el fort fum i sentir l'olor que desprèn l'incendi: