El fort vent tomba arbres i deixa sense llum 830 abonats a Maçanet de Cabrenys

La forta tramuntana que des d'ahir bufa a l'Alt Empordà es va fer notar especialment al nord de la comarca, on es van registrar ratxes de 117 km/h a Portbou. A més, l'episodi meteorològic va fer tombar arbres sobre la línia elèctrica de Maçanet de Cabrenys pels volts d'un quart de vuit del vespre de dijous. L'incident va deixar 832 abonats sense llum i, segons Endesa, avui al matí encara no s'havia restablert el subministrament en la majoria d'aquests clients.

Les guspires ocasionades per la caiguda van generar un incendi forestal que va cremar 0,6 hectàrees. Fins el lloc s'hi van desplaçar deu dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter. El foc es va donar per controlat a les 20:30 hores i extingit a les deu de la nit. Aquest matí, els Bombers hi han tornat amb una dotació per revisar alguna arrel que fumejava i remullar la zona.

Referent a la incidència elèctrica, segons la companyia la majoria d'afectats encara no té restablert el servei. Els tècnics treballen aquest matí en l'operatiu per retirar els arbres i comprovar els danys ocasionats. En cas que no n'hi haguessin, es tornaria a reconnectar la línia elèctrica, però si calgués alguna reparació, la incidència es podria allargar.