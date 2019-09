Marta Felip, a un pas del judici per desobediència per l'1-O

El jutjat d'instrucció 6 de Figueres ha acordat seguir amb el procediment obert contra l'exalcaldessa de Figueres Marta Felip, per un presumpte delicte desobediència arran de l'1-O. El magistrat ha dictat la interlocutòria i ha traslladat el cas a la fiscalia i a les acusacions perquè formulin els seus escrits d'acusació i que en un termini de deu dies sol·licitin la celebració d'un judici.

Segons recull la resolució, Felip va permetre l'obertura de quinze locals municipals tot i que sabia que el Tribunal Constitucional havia prohibit la celebració del referèndum. El magistrat considera que Felip va participar de manera «activa» i de «direcció» en el desenvolupament de l'1-O. En aquest sentit, cita diverses piulades on l'exalcaldessa detallava espais que hi havia oberts i que la seva actuació, com al·legava la seva defensa, no es va limitar a fer una carta «de naturalesa privada i simple valor polític» de suport a la celebració del referèndum. D'aquesta manera, el magistrat rebutja els arguments esgrimits per la defensa de l'exalcaldessa, que va demanar l'arxivament del cas

Felip ja va comparèixer davant del jutge el 18 de setembre de l'any passat com a investigada per aquests fets però només va respondre a les preguntes del seu advocat.