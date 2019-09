Salut sospita d'un nou cas de listeriosi, ara a l'Alt Empordà

El Departament de Salut sospita d'un altre cas de possible afectat per listeriosi a les comarques gironines, ara a la comarca de l'Alt Empordà.

Se suma per tant, altres tres altres casos sota sospita que hi ha a la demarcació que són de persones del Ripollès i la Garrotxa i el Gironès.

En tots els casos, Salut sospita que haurien consumit carn entatxonada d'Andalusia i això els ha provocat quadres amb símptomes lleus.

Avui Salut Pública ha anunciat un total de sis nous casos (Alt Empordà, Barcelonès, l'Anoia, Vallès Occidental, Osona i Baix Llobregat) a Catalunya relacionats amb el brot d'Andalusia.

Tant d'aquests sis nous casos com dels altres sis detectats fins a la setmana passada, Salut està a l'espera de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no.

Fins ara, el balanç global d'aquesta crisi de la listeriosi que fa Salut Pública és de cinc casos probables i 12 de sospitosos.