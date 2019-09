El temporal deixa ratxes de 117 km/h a Portbou i onades de cinc metres

El vent i la mala mar van ser protagonistes ahir a l'Alt Empordà. La tramuntana va bufar amb força a la comarca i es van registrar ratxes de 117 km/h a Portbou. A més, el vent va ocasionar un fort onatge en punts del nord de la Costa Brava a partir del migdia.

A causa del temporal, el Servei Meteorològic de Catalunya va emetre ahir un avís per «alt risc» a l'Alt Empordà i moderat al Baix Empordà. Arran de l'alerta, Protecció Civil va activar en fase de Prealerta el pla Procicat per mar de fons de component nord i essent la zona del cap de Creus la més afectada. L'organisme va demanar «molta prudència» en les activitats aquàtiques i el bany.

De fet, es va prohibir el bany en quatre platges de l'Escala pel temporal. Segons va informar Protecció Civil, es va hissar bandera vermella pel fort vent i onatge a les platges de Riells, del Poble, de les Muscleres i del Moll Grec. Les de l'Alt Empordà van ser les úniques banderes vermelles en tot el litoral gironí, i al llarg del litoral gironí se'n van hissar 19 de grogues.

L'avís per l'episodi de temporal alertava d'onades que podien superar els 2,5 metres. De fet, segons les dades de Ports de l'Estat, a la boia del cap de Begur es va assolir una onada d'una altura màxima amb un pic de 13 metres, pels volts de les tres de la tarda. Tot i això, l'onatge va oscil·lar entre pics de 4 i 6 metres durant la tarda d'ahir. L'onatge es va intensificar a partir del migdia i per a avui el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos.

El temporal va anar acompanyat també d'un descens de les temperatures i un ambient més fresc amb una mínima de 19 a Portbou i una màxim de 27,8 a Roses. Demà la situació es preveu que millori i que el vent remeti. Hi haurà més sol però continuarà la mala mar a l'Empordà i la temperatura mínima continuarà a la baixa.



Alt risc d'incendi

A més, el fort vent manté la prealerta per l'alt risc d'incendi, sobretot a la zona del cap de Creus, i es mantenen els accessos tancats al Parc Natural. La mesura la va aplicar aquest dilluns el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que també va activar el nivell 3 del Pla Alfa en 10 municipis de la comarca. Protecció Civil manté activat en fase de prealerta el pla Infocat per l'alt risc d'incendi agreujat per l'entrada de forta tramuntana. Aquesta és la segona vegada que es restringeixen els accessos al Parc Natural en l'últim mes. El Departament ja va ordenar-ne el tancament el passat 11 d'agost per l'elevat risc d'incendi.



Foc a Banyuls

Precisament a causa del fort vent, es va poder percebre un incendi a prop de la frontera. Des de diversos punts de l'Empordà, com Cadaqués o el Port de la Selva, es va notar olor de cremat i es va veure la columna de fum. El foc es va produir a Banyuls pels volts de les cinc de la matinada i durant hores va amenaçar una zona d'habitatges.

A mig matí, l'incendi va quedar controlat. Es van mobilitzar fins a 230 efectius dels bombers (150 dels Pirineus Orientals i una vuitantena vinguts d'altres punts de França), així com agents de la Gendarmeria. S'haurien cremat al voltant d'unes trenta hectàrees. Un centenar de persones van ser evacuades per la proximitat dels habitatges amb les flames.