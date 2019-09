Teresa Jordà reivindica la «dignitat» de la pagesia en el pregó de la Mostra del Vi

«La terra és per a qui la treballa i se l'estima , i qui ho fa ha de poder guanyar-se la vida dignament». La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va reivindicar la pagesia -amb una menció especial a les dones– en el pregó inaugural de la 35a Mostra del Vi de la DO Empordà. Jordà, en un contundent discurs, també va exalçar els vins empordanesos i la seva vinculació amb el paisatge i la identitat catalana.

La fira d'enguany reivindica la professionalització del sector, motiu pel qual es va escollir la consellera Jordà per fer el pregó. La mostra, que va obrir aquest dijous a la Rambla de Figueres, es podrà visitar fins aquest diumenge.

Jordà va exalçar els vins de la DO Empordà i els va vincular amb el paisatge i la identitat catalana. «El nostre vi és territori, societat i embotella paisatge», va destacar. La consellera, que va definir l'Empordà com a «terra de contrastos», va remarcar el territori com a «generador d'oportunitats i qualitat de vida», així com les 12 denominacions d'origen de vins catalans que «ens enforteixen a escala internacional».

A més, va defensar aquest model internacionalitzador i va recordar que «més del 40% dels vins catalans s'exporten». En el seu discurs va traslladar «tot el suport» als pagesos que «treballen i estimen la terra» així com el compromís del Departament d'Agricultura per «potenciar el territori «fent ocupació i riquesa».

En el discurs inaugural també va recordar les protestes dels productors de Vilafranca del Penedès, que ahir van aturar la verema en contra dels baixos i «vergonyants» preus del raïm «fruit de grans empreses elaboradores». Jordà també va reivindicar la llibertat dels presos i va encoratjar a participar a la manifestació de l'Onze de Setembre.



Figueres, capital del vi de la DO

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va assegurar que la ciutat vol liderar un canvi econòmic i turístic que passa per reivindicar un dels principals actius de la zona i establir sinergies: la DO Empordà. «Figueres torna a ser capital del vi», subratllava Lladó, a més de defensar que la Mostra és un important apardor que permet acostar l'oferta enològica a la comarca, que ha crescut «tant en qualitat com en quantitat».

En representació del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, Jordi Masquef va lloar la trajectòria de la Mostra del Vi com a esdeveniment de «referència» i va defensar el compromís de la Diputació amb la promoció del territori.

D'altra banda, en la inauguració també hi va intervenir el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, que va destacar les activitats paral·leles que s'han organitzat entorn a la fira del vi i que seran un important pol d'atracció en els propers quatre dies.



La programació

Enguany la mostra compta amb la participació de vint-i-dos expositors de cellers de la comarca i productes agroalimentaris de proximitat. La Mostra del Vi inclou l'Espai DO, on hi haurà tastos guiats. El programa inclou una trentena d'activitats que s'amplien a més espais més enllà de la Rambla. Paral·lelament, hi haurà activitats complementàries al Museu del Joguet i de l'Empordà.