Desmantellen a Capmany un cultiu de marihuana valorat en un milió d'euros

La Guàrdia Civil ha desmantellat a Capmany un cultiu d'11.700 plantes de marihuana valorades en més d'un milió d'euros si aquesta droga arribés al mercat negre. Els agents de la Jonquera han detingut quatre persones pels fets i també han intervingut un rifle i un revòlver. Per aquest motiu, els arrestats, de nacionalitat espanyola, estan acusats de ser els presumptes autors de dos delictes: un contra la salut pública i l'altre per tinença il·lícita d'armes.

Aquest és el comís més elevat d'aquesta droga que ha fet el cos policial el 2019. En els dos últims mesos, la Guàrdia Civil ha comissat més de 18.000 plantes, amb un pes total aproximat de 3.000 quilos.

El desmantellament d'aquesta plantació es va fer el dia 4 de setembre al matí en una zona anomenada Els Afores-Torrelles, de Capmany. Abans de l'explotació de l'operatiu policial, els agents van estar durant alguns dies fent vigilàncies per la zona. Van poder comprovar que diverses persones anaven sovint fins a una finca d'aquesta zona del municipi. Els agents van identificar quatre persones que es trobaven a la finca i, a més, van comprovar que als voltants hi havia una gran plantació de marihuana amb plantes d'un metre aproximadament.

En total van localitzar 11.700 plantes que van pesar 800 quilos i el seu valor aproximat és d'1,1 milions d'euros. Durant la inspecció els agents van confiscar diversos estris per al cultiu de les plantes, un rifle marca Winchester, model 94, del calibre 30X30 municionat amb sis cartutxos i una caixa de munició amb vuit cartutxos. I també van intervenir un revòlver marca Llama, del calibre 38 i carregat amb sis cartutxos.

Les dues armes es trobaven en perfecte estat i a punt per poder fer foc. Per tot això, els guàrdies civils van detenir quatre persones per un presumpte delicte contra la salut pública. I, a més, com que no van poder demostrar la lícita tinença de les armes confiscades, se'ls va atribuir un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes.

Els policies van instruir diligències dels fets i van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Figueres.