La forta tramuntana tomba arbres que encenen una línia elèctrica a Maçanet

La forta tramuntana que des d'aquest dijous bufa a l'Alt Empordà es va fer notar especialment al nord de la comarca, on es van registrar ratxes de 95,7 km/h a Portbou ahir i 117 el dijous. A més, l'episodi meteorològic va fer tombar arbres sobre la línia elèctrica de Maçanet de Cabrenys, que van ocasionar un incendi forestal. L'incident va deixar 832 abonats sense llum. El Servei Meterològic de Catalunya va mantenir ahir activada l'alerta per la intensitat del vent i mala mar.

L'incident es va produir dijous al vespre, pels volts de les vuit, i el subministrament no es va restablir fins passades 14 hores. Les guspires ocasionades per la caiguda van generar un incendi forestal que va cremar 0,6 hectàrees. Fins al lloc s'hi van desplaçar deu dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter. El foc es va donar per controlat a les 20.30 hores i extingit a les deu de la nit. Aquest matí, els Bombers hi han tornat amb una dotació per revisar alguna arrel que fumejava i remullar la zona.

Referent a la incidència elèctrica, segons la companyia la majoria d'afectats encara no té restablert el servei. Els tècnics treballen aquest matí en l'operatiu per retirar els arbres i comprovar els danys ocasionats. En cas que no n'hi haguessin, es tornaria a reconnectar la línia elèctrica, però si calgués alguna reparació, la incidència es podria allargar.

La intensa tramuntana també va alterar la programació de la Festa Major de la Jonquera, que va suspendre diverses activitats d'ahir a la tarda i en va haver de traslladar d'altres sota cobert. En un comunicat, l'Ajuntament anunciava la mesura per motius de «seguretat» i el canvi de data de la xeringada i la Holy Party al dilluns 9. A més, també va comunicar el tancament de la piscina municipal fins que remetés el vent.