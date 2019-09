Castelló d'Empúries reviu la rivalitat medieval amb Figueres

«Hem saquejat Figueres». Així de contundent començava divendres el festival Terra de Trobadors amb l'espectacle i el Gran Sopar Medieval en què els castellonins revivien la rivalitat amb Figueres per la capitalitat de la comarca. El festival ha seleccionat per a aquesta edició els temps del comte d'Empúries Hug V (1269-1272), el qual va protagonitzar episodis d'enemistat i enfrontament amb el rei Jaume I El Conqueridor, com ara el saqueig de Figueres l'any 1274.

La recreació de les portes de la muralla de Figueres saquejades per les tropes del comte van presidir el banquet així com el vi que se servia a taula, «robat» també de la ciutat veïna, en una picada d'ullet a la Mostra del Vi que aquests dies se celebra a l'actual capital alt-empordanesa.



Mercat

Castelló d'Empúries va registrar ahir una gran afluència de visitants, principalment públic familiar, que van omplir els carrers i places del municipi des del migdia. El Gran Torneig Medieval de Cavallers i les activitats de lluita van ser les propostes que van registrar una major afluència de visitants, així com el Mercat Medieval.

La Llotja, la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, la plaça Jaume I i altres carrers i places en ple centre històric acullen fins avui el mercat més d'un centenar de parades d'artesans i comerciants que posen a la venda els seus productes de l'època. Entre les novetats d'enguany destaca l'obertura del jardí del convent de Sant Clara que ha acollit l'anomenada Escola de combat, on s'imparteixen tallers gratuïts per aprendre tècniques de lluita medieval.

Malgrat l'alt volum de visitants, la simultanïetat d'espectacles i propostes a diversos espais ha permès una millor distribució del públic i ha evitat grans aglomeracions, segons els organitzadors. Aquesta coincidència horària és una de les millores introduïdes enguany a Terra de Trobadors que té per objectiu millorar la confortabilitat del públic assistent.

Quant a temàtica, la 29a edició del Terra de Trobadors està dedicada al comerç i als mercats de l'època medieval, alhora que rememora la figura històrica i l'època del comte d'Empúries Hug V i l'esplendor del comtat durant l'època de l'Edat Mitjana.

Durant quatre dies i fins avui diumenge, els carrers de la vila medieval de Castelló s'ambienten en un dels esdeveniments culturals més importants de l'any que se celebra al municipi.



La cloenda

Terra de Trobadors celebra avui la seva darrera jornada i ofereix prop d'un centenar de propostes per a tots els públics. De la programació destaca el segon passi del Gran Torneig Medieval de Cavallers i l'espectacle cloenda El botí de pau. Castelló espera rebre més de 40.000 visitants.