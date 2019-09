La Jonquera celebra la festa major amb una programació tradicional i marcada pels balls de nit i el correfoc d'ahir. A més, com és habitual els Porxos de Can Laporta acullen una exposició, enguany centrada en els 20 anys del concurs fotogràfic de l'Albera i on es recullen les millors imatges. La celebració s'allarga fins l'Onze de Setembre.